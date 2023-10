Das Turnier beginnt am Dienstag ab 14 Uhr. Wer kein eigenes Steckenpferd hat, dem wird geholfen. Es gibt Holzpferde zum Ausleihen.

Auf Stockpferden geht es am Dienstag im Jugendhaus in Zeitz über Hindernisse.

Zeitz/MZ - Im Zeitzer Jugendhaus in der Freiligrathstraße wird kommenden Dienstag, 24. Oktober, das erste Hobby-Horsing-Turnier, also ein Steckenpferdturnier, veranstaltet. Es beginnt um 14 Uhr. Organisiert wird der Wettstreit vom Jugendkontakt-Café. MZ-Reporter Torsten Gerbank sprach darüber mit dessen Leiter Mario Pacholski.An wen richtet sich das Angebot? Mitmachen kann jede und jeder. Aber in erster Linie ist es ein Ferienfreizeitangebot für Kinder. Wer teilnehmen möchte, sollte zumindest ein bisschen sportlich sein. Zuschauer sind natürlich herzlich willkommen.

Wie läuft denn das Turnier ab?

Mario Pacholski Foto: T. Gerbank

Es wird, wie beim Hobby Horsing üblich, auf Stockpferden geritten. Der Wettkampf an sich ähnelt dem mit einem richtigen Pferd. Es gibt zwei Disziplinen, einmal Sprung, also Parcours, und Dressur. Im Parcours müssen die Teilnehmer über Hindernisse springen, es wird eine Mauer und auch einen Wassergraben geben. Bei der Dressur sind ein bisschen Körperhaltung und ein bisschen Rhythmusgefühl gefragt. Es wird zur Musik, die man sich wünscht, geritten.

Muss man sein eigenes Stockpferd mitbringen?

Nicht unbedingt, wir haben sechs Holzpferde, die ausgeliehen werden können. Aber wer ein eigenes Stockpferd mitbringen möchte, der kann das tun.

Muss man für die Teilnahme etwas bezahlen?

Ja, eine Teilnahmegebühr von 2,50 Euro. Dafür gibt es einen Snack und ein Getränk. Es sollte auch jeder Teilnehmer eine Medaille und eine Urkunde bekommen. Die Sieger erhalten Pokale.