Tour durch die Sandkisten: Bis zum Ferienende feiert das Juk-Café Zeitz einmal die Woche ein Spielplatzfest

Zeitz/MZ - Kinder toben auf dem bunten Spielplatzgerüst und im Sand. An einem Stand werden glitzernde Schlüsselanhänger aus Epoxidharz verkauft und Kinder sitzen vor ihren alten Spielsachen, um diese zu verkaufen. Das wöchentliche Spielplatzfest des Jugend-und-Kinder-Cafés (Juk) machte am Mittwoch Halt auf dem Spielplatz „Willi’s Zwergenparadies“ in der Heinrich-Jacobi-Straße in Zeitz-Ost.

