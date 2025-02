Tote Schwänin am Schwanenteich: Warten auf Befund zur Vogelgrippe hält an

Zeitz/MZ/ank. - Starb die Zeitzer Schwanenteich-Schwänin Frieda tatsächlich an Vogelgrippe? Diese Frage blieb auch bis zum Redaktionsschluss am Freitag unbeantwortet. Zunächst hatte das Landesamt für Verbraucherschutz festgestellt, dass das vor gut einer Woche tot aufgefundene Tier mit dem Virus infiziert war. Dieses Ergebnis sollte noch vom Löfflerinstitut bestätigt werden. Eine Information von dort, so hieß es Mittwoch, werde nicht vor Freitag erwartet. Am Freitagvormittag teilte das Landratsamt auf Nachfrage mit, dass bislang noch keine Mitteilung vorliege. Eine weitere Information aus der Verwaltung gab es Freitag nicht mehr. Gesagt worden war aber am Vormittag, dass Mitarbeiter des Veterinäramtes Freitag am Zeitzer Schwanenteich gewesen seien. Dabei hätten sie dort nach wie vor keine Auffälligkeiten festgestellt, die auf weitere kranke Wildvögel hinweisen könnten. Heimisch seien dort mit der Schwänin Dagmar noch 33 Enten.