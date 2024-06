Rehmsdorf/MZ - Frühaufsteher Falko Strohschein ging am Donnerstag ein toller Fang ins Netz. Er warf im Naturbad Rehmsdorf die Angel aus und zog diesen kapitalen Spiegelkarpfen an Land. Der Fisch war zirka 90 Zentimeter lang und wog stattliche 15 Kilogramm. Nach dem Foto-Shooting warf er den Karpfen wieder zurück in das Wasser. So ist die grüne Oase in Rehmsdorf ein lukratives Ausflugsziel. FOTO: Karsta Strohschein