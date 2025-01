Es ist Winter. Es ist kalt. Doch Hunde kennen kein Pardon. Sie wollen auch bei Schnee und Kälte hinaus. Was eine Hundebesitzerin eher stört.

Zeitz/MZ. - Am Donnerstagabend hat es geschneit, und am Freitag lag verharschter Schnee auf den Wegen in Zeitz und Umgebung. „Kein Wetter, um lange draußen zu sein“, ruft ein Passant und verräumt schnell seine Einkäufe im Auto. Doch Hundebesitzer können nicht auf „gutes“ Wetter warten. Sie müssen raus. Einer von ihnen ist Harald Lenk. „Mara und Sammy brauchen viel Auslauf“, sagt er auf seiner Hunderunde.