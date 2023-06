Zeitz/MZ - Rock auf dem Altmarkt in Zeitz: Mit einem Konzert der legendären englischen Band „The Sweet“ ist am Samstagbend die Zeitzer Schwarzbiernacht - die Nacht der Nächte, wie viele sagen - eröffnet worden. Tausende Gäste sind zu dem Musikereignis auf den Platz vor dem Rathaus gekommen. Sie erleben praktisch einen Teil der Abschiedstour von Sweet um Andy Scott. Denn die Band befindet sich derzeit auf ihrer „Final Round Tour“. Spektakulär rollten einige Bandmitglieder auf den Altmarkt. Sie wurden von Bikern der Gruppe „We drive to help“ auf den Platz chauffiert. „We drive to help“ bietet vom Neumarkt aus seit dem Nachmittag Rundtouren durch Zeitz gegen Spendengeld an. Damit soll das betreute Kinder- und Jugendwohnen Haus Herz 2.0 in Zeitz unterstützt werden. Die Touren gehen nach dem Eröffnungskonzert weiter. Und dann geht es auch in der Stadt selbst richtig zur Sache. In gut einem Dutzend Locations gibt es Musik. Zudem halten Zeitzer Innenstadthändler besondere Angebote bereit.