Täter zerstechen in Zeitz an einem Pkw alle vier Reifen

Die Halterin eines Pkw entdeckte in Zeitz am Montagmorgen, dass an ihrem Auto alle vier Reifen zerstochen worden waren (Symbolfoto).

Zeitz/MZ - An einem in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Zeitz abgestellten Pkw haben unbekannte Täter in der Nacht zu Montag alle vier Reifen zerstochen. Das habe die Halterin am Morgen festgestellt und angezeigt, teilte die Polizei mit. Der Schaden werde auf 400 Euro geschätzt.