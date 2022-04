Einbruch in einen Verkaufswagen.

Die Polizei geht einem Einbruch in einen Verkaufswagen in Zeitz nach.

Zeitz/MZ - Eine leere Geldkassette haben unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag aus einem Verkaufswagen in Zeitz gestohlen. Das teilte die Polizei mit. Der Wagen war in der Theodor-Arnold-Promenade abgestellt.