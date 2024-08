Einbrecher haben in der Nacht zu Mittwoch Beute im Wert von 25.000 Euro aus einer Garage in Luckenau gestohlen.

Luckenau/MZ. - Unbekannte Täter sind vermutlich in der Nacht zum Mittwoch in eine Garage in Luckenau eingebrochen und haben daraus ein E-Bike der Marke Orbea sowie mehrere Werkzeugmaschinen und ein Handy im Wert von zusammen circa 25.000 Euro gestohlen. Das berichtet die Polizei. Die Kriminaltechnik habe die Spurensicherung am Tatort übernommen.