Mit Kränzen, Gestecken, Tannengrün und Kerzen beginnt der Advent. Was Farben angeht, kann man es klassisch oder edel haben. Warum die Inhaberin im Zeitzer Blumenlädchen so gern Mistelzweige verkauft.

Tannengrün und Kerzen: Was Blumen-Pitzschler in Zeitz empfiehlt - und wo es Mistelzweige gibt

Zeitz/MZ. - Die Adventszeit beginnt. Und jeder hat seine Rituale, Dinge, die einfach dazugehören. Auf jeden Fall gehören Tannengrün und Kerzen dazu. Am besten in Form schöner Adventskränze und stilvoller Gestecke. Erste Adresse in Zeitz ist da das Fachgeschäft Blumen-Pitzschler im Steinsgraben. Wie sagte eine Kundin: „Da gehen mir jedes Jahr die Augen über. Das ist mehr als Grün, Rot, Gold.“