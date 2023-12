Tannenduft und Wiedersehensfreude in Zeitz

Zeitz/MZ. - Für Andreas Kehr aus Tröglitz sind die letzten Wochen vor dem Weihnachtsfest gefüllt mit Wiedersehensfreude. Täglich trifft er Menschen, die er seit Jahren kennt und von denen er viele immer nur kurz vor dem Fest der Feste sieht. Kehr, 64, verkauft seit 23 Jahren Weihnachtsbäume. Zunächst bot er sie auf einer Fläche am damaligen sogenannten Granaer Dreieck an, heute vor dem Baumaschinenverleih in der Naumburger Straße von Zeitz.