Tannen werden am 9. Januar an verschiedenen Plätzen in Zeitz abgeholt

Auch in Zeitz können die Weihnachtsbäume an verschiedenen Stellen in Containern entsorgt werden.

Zeitz/MZ/ank - Die Weihnachtsbäume haben ausgedient. Zu ihrer Entsorgung bietet die Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd (Awsas) mit Unterstützung der Stadt Zeitz wieder Möglichkeiten, die Bäume kostenlos zu entsorgen.

Die Tannen können wie in der Vergangenheit an verschiedenen Sammelplätzen in der Stadt Zeitz abgelegt werden. Laut Stadtverwaltung sind folgende Sammelplätze geplant: die Wendeschleife Am Elsterhang, der Parkplatz Gleinaer Straße (Kita Montessori-Kinderhaus), an den Containern am Schützenplatz, unterhalb des Parkplatzes Besenstraße und an der Käthe-Niederkirchner-Straße auf dem Parkplatz vor der ehemaligen Kaufhalle.

Von den Sammelplätzen werden die Bäume am Donnerstag, 9. Januar, abgeholt. Die Bäume müssen laut Stadt am Abholtag bis 6 Uhr am Morgen bereitliegen. Mitgenommen werden wie in den vergangenen Jahren nur abgeschmückte Weihnachtsbäume. Künstliche Bäume dürfen nicht abgelegt werden.

Wer den Abholtermin nicht nutzt, dem stehen zudem andere Entsorgungsmöglichkeiten offen. Denn abgegeben werden können ausgediente Weihnachtsbäume unter anderem auch auf den Wertstoffhöfen der Abfallwirtschaft in Zeitz, Weißenfels und Naumburg sowie In Zeitz befindet sich der Awsas-Wertstoffhof in der Friedrich-Degelow-Straße. Eine Abgabe ist im Raum Zeitz auch auf dem Kompostplatz in Nißma möglich.

Der Wertstoffhofin Zeitz hat montags, dienstags, mittwochs und freitags jeweils von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet, zudem sonnabends von 9 bis 15 Uhr. Der Kompostplatz Nißma steht offen montags bis freitags jeweils von 7.30 bis 12 Uhr und von 12.30 bis 15.30 Uhr. Weitere Informationen findet man online unter dem Stichwort Awsas.