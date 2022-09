Tankrabatt ade: So reagieren Autofahrer aus Zeitz

Zeitz/MZ - Ebbe an Tankstellen? Eins, zwei Tage lang könnte es sie durchaus geben. Nicht in den Treibstofftanks, sondern an den Zapfsäulen. Hintergrund ist das Auslaufen des Tankrabatts, der in den Sommermonaten ein Teil des zweiten Entlastungspakets der Bundesregierung war. Das war geschnürt worden, um die Bürger zu entlasten - angesichts extrem gestiegener Kraftstoff- und Energiepreise. Diese Unterstützung gab es am Mittwoch jedoch letztmalig. Und genau deshalb fuhren nicht nur am 31. August, sondern auch schon ein paar Tage eher mehr Autofahrer an die Zapfsäulen, um noch einmal vollzutanken.

