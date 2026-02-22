Kontroverse im Burgenlandkreis Streit um Biogasanlage bei Zeitz: Was Gegner und Betreiber jetzt vorbringen
Eine Bürgerinitiative hat hunderte Unterschriften gegen die Biogasanlage Wildenborn gesammelt. Unternehmer will mit Investition Sicherheit schaffen. Was Zeitz-Ost damit zu tun hat.
22.02.2026, 10:00
Wildenborn/MZ. - Die geplante Erweiterung der Biogasanlage in Wildenborn stößt auf Widerstand. Das wurde bereits im Sommer vergangenen Jahres während einer Bürgerversammlung im benachbarten Geußnitz deutlich. Längst untermauert eine Unterschriftenliste die Sorgen der Menschen im Ort und aus einer Reihe umliegender Dörfer.