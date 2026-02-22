Eine Bürgerinitiative hat hunderte Unterschriften gegen die Biogasanlage Wildenborn gesammelt. Unternehmer will mit Investition Sicherheit schaffen. Was Zeitz-Ost damit zu tun hat.

Streit um Biogasanlage bei Zeitz: Was Gegner und Betreiber jetzt vorbringen

Blick zur Biogasanlage Wildenborn. Sie soll erweitert werden.

Wildenborn/MZ. - Die geplante Erweiterung der Biogasanlage in Wildenborn stößt auf Widerstand. Das wurde bereits im Sommer vergangenen Jahres während einer Bürgerversammlung im benachbarten Geußnitz deutlich. Längst untermauert eine Unterschriftenliste die Sorgen der Menschen im Ort und aus einer Reihe umliegender Dörfer.