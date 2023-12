Nachwuchskünstler Moritz Linsel von „Zeitz Hood“ soll mit Graffitikunst im Auftrag der WBG Zeitz den Eingangsbereich des Ärztehauses am Roßmarkt in Zeitz aufpeppen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Am Hinterhaus des Roßmarktes 13 in Zeitz ist derzeit mächtig was los. Bauarbeiter laufen umher, um die Fertigstellung des neuen Ärztehauses dort, das im kommenden Jahr eingeweiht werden soll, voranzubringen. Zwischen Holzbrettern und weiteren Bauutensilien stechen neonfarbene Schriftzüge am zukünftigen Durchgang zum Ärztehaus hervor.