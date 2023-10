Straßen südwestlich von Zeitz sind seit dem Dienstagmorgen vor allem in der Hand von Radfahrern. Sie steuern auf ihrer Route durch das Elstertal verschiedene Stationen an.

Das traditionelle Abradeln der Weinroute an der Weißen Elster hat am Dienstagmorgen auf Kloster Posa in Zeitz begonnen.

Zeitz/MZ/ank - Auf Kloster Posa in Zeitz ist am Morgen das traditionelle Abradeln der Weinroute an der Weißen Elster gestartet worden. Begeisterte Radler sind seither zwischen Zeitz und Crossen (Thüringen) unterwegs, sie genießen frische Luft und das Radfahren. Auf ihrer Tour werden die Radfahrer an verschiedenen Stationen auch mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnt.

Die Weinroute entlang der malerischen Weißen Elster bietet nicht nur eine reizvolle Kulisse, sondern auch die Gelegenheit, die Vielfalt der Region zu erkunden und eben auch lokale Weine zu kosten.

Wer die gesamte Strecke von Zeitz nach Crossen und zurück radelt, der hat am Ende etwa 40 Kilometer in den Beinen.