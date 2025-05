Das Unternehmen GP Joule, das in der Stadt Nahwärmenetze bauen will, möchte zehn ortsansässige Gruppen unterstützen. Wie man sich dafür bewerben kann und wann Einsendeschluss ist.

Über Leitungen wie diese sollen die Nahwärmenetze in der Stadt Südliches Anhalt künftig betrieben werden.

Südliches Anhalt/MZ/DHO. - Das Unternehmen GP Joule, das mit seiner Tochterfirma „Renergiewerke Fuhne“ in der Stadt Südliches Anhalt unter anderem Nahwärmenetze bauen will, hat Unterstützung für Vereine und Organisationen in der Stadt angekündigt.