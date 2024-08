So sehen glückliche Reiter aus: Emelie Madlen Göthling aus Etzoldshain holte sich am Sonntag den Kreismeistertitel U 21 beim Reit- und Springturnier in Bergisdorf mit ihrem Pferd Bella. Am Vormittag gewann sie schon ein Springen und wurde am Samstag im A* Springen in Bergisdorf Dritte.

Bergisdorf/MZ. - In guter Form präsentieren sich die Reiter der Region am Wochenende beim traditionellen Reit- und Springturnier in Bergisdorf. 417 Sportler treten mit 300 Pferden in verschiedenen Prüfungen an. „Es ist wieder ein tolles Turnier, die Anlage ist in gutem Zustand und die Sonne macht den Pferden nichts aus“, sagt Andreas Stöhr. Er startet für den Reitverein Droyßig und holt sich am Samstag im Springen mit steigenden Anforderungen einen Sieg.