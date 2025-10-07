Die ersten drei Rotorblätter rollen von Antwerpen in den Windpark Langendorf. Kurz vor dem Ziel bleiben die Schwerlasttransporter mit den Rotorblättern für das Windrad im sächsischen Groitzsch stecken. Wann es weitergehen soll.

Auf dem Weg nach Langendorf: Windrad-Transport bleibt auf B187 stecken

Zwangspause: Drei Schwerlasttransporter mit Rotorblättern für den Windpark Langendorf warten auf die Weiterfahrt und blockieren die B 176 vor Groitzsch.

Langendorf/MZ. - Nichts geht mehr: Der Schwerlasttransport mit den ersten Rotorblättern für den Windpark Langendorf musste in der Nacht zum Dienstag unfreiwillig in Groitzsch stoppen. Das erste Fahrzeug steckte in der S-Kurve auf der Ortsdurchfahrt der B176 fest. Der erfahrene Lkw-Fahrer Michael Najman ist sauer.