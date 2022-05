Still ruht das ehemalige Naether-Volksbad: OB Thieme bleibt mit Investor in Kontakt

Zeitz/MZ - Es fiel in den letzten Tagen und Wochen so manchem Zeitzer auf: Am Volksbad rührt sich nichts. „Wir waren so voller Hoffnung für das schöne Gebäude“, schrieben E. und W. Berger an die MZ, „als wir gelesen haben, es sei verkauft und werde saniert.“

Im vergangenen Jahr begannen ja auch offensichtlich die Entkernungsarbeiten. Eine größere Fördersumme wurde in Aussicht gestellt - und das war’s. Was passiert nun? Geht es weiter oder heißt es: alles auf Anfang? Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) bestätigt, dass das Objekt verkauft wurde. „Wir haben als Stadt auch im hinteren Bereich alles frei gemacht, dem Beginn der Arbeiten stand also nichts im Weg.“ Er sei weiter mit dem Käufer in Kontakt, so Thieme.

„Das alte Volksbad in der Freiligrathstraße in Zeitz war die längste Zeit Verfall und Leerstand preisgegeben.“ Das schrieb die MZ im Dezember 2020, nachdem die Stadtverwaltung mitgeteilt hatte, mit Markus Küssner aus Zwenkau (Landkreis Leipzig) einen neuen Besitzer und vor allem aber einen Investor gefunden zu haben. Gemeinsam mit einem Architektenbüro wolle er das historisch wertvolle Gebäude denkmalgerecht sanieren.

Auch zum künftigen Innenleben gab es schon Aussagen: Entstehen sollten moderne Wohnungen und vielleicht auch Räume für Schulungen, Yoga oder ein Fotostudio. Arbeiten im Innern des Hauses begannen dann tatsächlich. Aber nun ruht das als Leuchtturm für Zeitz gedachte Denkmalprojekt bereits seit Monaten. Versuche der MZ, den Investor zu kontaktieren - telefonisch, per E-Mail und sogar vor Ort in Zwenkau, brachten keinen Erfolg.

Christian Thieme ist es wichtig, weiter im Gespräch zu bleiben. Schließlich sei der Verkauf mit Sanierungsverpflichtung erfolgt. „Wir bestehen auf Einhaltung des Vertrages“, so Thieme. Die erteilte Baugenehmigung enthält natürlich Fristen, in der Regel zwei bis drei Jahre. Thieme versuche nun, herauszufinden, wann „der Käufer tatsächlich beginnen will und wie sein Zeitplan aussieht“.

Sicher wäre es kein Problem, eine Frist zu verlängern. Anders sieht es aber offensichtlich für die Stadt aus, wenn nichts geschieht. „Notfalls müssen wir vom Vertrag zurücktreten.“ Der OB betont aber auch, dass die dem Investor zur Verfügung gestellten 175.000 Euro aus dem Sanierungsfonds bisher nicht abgerufen wurden.

Viele Zeitzer, das wurde in den letzten Jahren deutlich, hoffen sehr auf eine Rettung für das Denkmal. Gerade im Ensemble mit dem 1928 eröffneten Sommerbad bildete das 1906 von Kommerzienrat Albin Naether gestiftete Volksbad viele Jahrzehnte eine Einheit. Das Bad, das die Ausübung des Schwimmsports in Zeitz auch im Winter ermöglichte, war nach dem Muster des Quedlinburger Bades erbaut worden und enthielt neben dem großen Becken noch Wannen-, Dampf- und Brausebäder.

Das Schwimmbad des einstigen Albin Naether’schen Volksbades Repro: A. Andräs

Als das Volksbad im Krieg fast vollständig zerstört wurde, nutzten die Zeitzer das erhalten gebliebene Wannenbad noch viele Jahre weiter. Nach sieben Jahre alten Pläne sollte daran angeknüpft werden: Mit Sauna, Solarium und Fitnesseinrichtungen sollte es zusammen mit Schwimmhalle, Sommerbad und Jugendhaus ein großes Zeitzer Freizeitzentrum bilden.

Die Diskussion darüber kommt im Zusammenhang mit den Plänen - Sanierung oder Neubau - für die Schwimmhalle wieder auf. „Wenn bisher am Naether-Volksbad nichts passiert ist, dann könnte man doch die alten Sauna-Pläne wieder hernehmen“, schrieb Annika Schlegel an die MZ.