Am 6. Januar gehen die Heiligen Drei Könige auf Tour und spenden ihren Segen gegen eine Spende. Wann die Aktion in Zeitz stattfindet.

Zeitz/MZ. - „Erhebt eure Stimme! – Sternsingen für Kinderrechte“ – unter diesem Motto steht in diesem Jahr die traditionelle Sternsingeraktion, an der sich auch die Katholische Kirche Zeitz beteiligt.

Sternsinger waren bereits am Freitag im Raum Zeitz unterwegs und sie werden es auch am Montag, 6. Januar, sein. So besuchten die Sternsinger am Freitag bereits das Rathaus in Zeitz. Der Gottesdienst zum Fest der Heiligen drei Könige beginnt am Montag, 9 Uhr, im Dom St. Peter und Paul Zeitz.