Alttröglitz/MZ. - In der Debatte im Finanzausschuss der Gemeinde Elsteraue am Mittwochabend ging es um Geld. Der vorliegende Entwurf zum Haushalt wurde abgelehnt: Es gab nur eine Jastimme, drei Neinstimmen und zwei Enthaltungen. Das fast 400 Seiten starke Papier enthalte zu viele Baumaßnahmen mit unbekannten Größen, denn man wisse nicht, ob und welche Fördermittel fließen. Trotzdem hat die Gemeine einen ganzen Katalog mit Baumaßnahmen geplant. „Die Gemeinde hat jedes Jahr ein Defizit von rund 2 Millionen Euro“, sagt Alexandra Rensmann vom Institut für Public Management Berlin, welches den Haushalt für die Gemeinde erstellt. So werde bis zum Jahr 2027 der Fehlbetrag weiter wachsen. Auf der anderen Seite plane die Gemeinde dreimal so hohe Investitionen wie-Vermögen vorhanden ist.