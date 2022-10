Stefan Leier wird neuer Referent von Landrat Ulrich - Bürgermeister gesucht

Stefan Leier, hier an der Schautafel vom Geo-Naturpark in Heuckewalde, wird Referent und Büroleiter von Landrat Götz Ulrich.

Drossdorf/Naumburg/MZ - Die Gemeinde Gutenborn braucht schon bald einen neuen Bürgermeister. Im kommenden Jahr gibt es zwar sowohl hier als auch in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst, sowie in den anderen Mitgliedsgemeinden Droyßig, Wetterzeube und Schnaudertal Bürgermeister-Wahlen. In Gutenborn aber eher, als das wohl vorgesehen war. Denn während für die anderen Gemeinden die Termine noch gar nicht feststehen, wird dort schon im kommenden Winter ein neuer Bürgermeister gewählt werden müssen. Hintergrund ist das Ausscheiden des aktuellen Amtsinhabers Stefan Leier (CDU).