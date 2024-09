Sabrina Gillig aus Zeitz hatte sich in den Kopf gesetzt, das Zeitzer Tierheim zu unterstützen. Und ihr Vorhaben ging auf.

Uniformierter Besuch im Zeitzer Tierheim: Kompaniechef Hauptmann Prudente (l.), Sabrina Gillig, Stabsunteroffizierin Riedel (2.v.r.) und Stabsfeldwebel Kunze übergaben die 1.000-Euro-Spende an Tierheimleiterin Eva-Maria Bauer und Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU).

Zeitz/MZ. - Da bekamen die Mitarbeiter des Zeitzer Tierheims gleich mehrfach große Augen: Zum einen, weil es nicht üblich ist, dass Frauen und Männer in Uniform ins Haus kommen und eine Geldspende überreichen. Zum anderen war es aber auch die Summe, mit der die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr die Tierschützer unterstützen. Schließlich überbrachten sie jüngst einen symbolischen Scheck über eine Summe von 1.000 Euro, die Tierheimleiterin Eva-Maria Bauer als „riesig“ bezeichnet. Doch das Staunen ging weiter. Denn auch die Art und Weise, wie das Geld zusammengekommen ist, ist so besonders, dass Bauer sagt: „Das hatten wir noch nie.“ Soldatinnen und Soldaten der 3. Einheit des Bundeswehr-Panzerpionierbataillons 701, das in Gera stationiert ist, haben für die Unterstützung nämlich auch noch Menschen geholfen – sie haben Blut gespendet.