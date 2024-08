Auch Katzen, die eigentlich keiner will, suchen in Zeitz ein Zuhause

Zeitz/MZ. - Dutzende Katzen gingen in den letzten Wochen durch die Hände der Tierheimmitarbeiter in Zeitz. Viele Katzenbabys, Mütter mit ihren Würfen, aber auch alte und wilde Katzen. „Wir vermitteln sehr gut“, sagt Tierheimleiterin Eva-Maria Bauer. „Das läuft wirklich gut. Aber es kommen auch ständig wieder Tiere hier an.“ Noch sind die Katzenzimmer daher alle belegt. Zum Glück vergeht aber kein Tag, an dem nicht Interessenten aus Zeitz, Weißenfels, Teuchern, aber auch aus Sachsen und Thüringen hier vorbeischauen. Katzen aus Zeitz sind schon nach Leipzig, Gera oder Berlin vermittelt worden.