Zeitz/MZ - Im Zeitzer Tierheim hat sich in diesem Jahr bestätigt, was in den letzten Jahren schon beobachtet wurde: Die Kittensaison dauert nahezu zwölf Monate. „Umso glücklicher sind wir, dass Freigängerkatzen in Zeitz und in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst jetzt kastriert werden müssen“, sagt Tierheimleiterin Eva-Maria Bauer.