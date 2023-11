Unternehmen warnt vor Betrügern, die gerade jetzt versuchen, an Kundendaten zu gelanten .

In Zeitz werden ab jetzt wieder Stromzähler abgelesen.

Zeitz/MZ. - Im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung 2023 starten die Stadtwerke Zeitz ab Montag, 6. November die Erfassung der Zählerstände für Strom, Gas und Wasser durch die Redinet Burgenland und die Stadtwerke, teilt das Versorgungsunternehmen in einer Erklärung an die Medien mit.

Auf Grund der guten Erfahrungen der letzten Jahre und auch der sehr hohen Rücklaufquote, werde die Ablesung wieder in einer Selbstablesung durchgeführt. Alle Anschlussnutzer erhalten die Aufforderung zur Zählerablesung entweder über ein Anschreiben per Post oder per E-Mail, heißt es darin weiter. Die betroffenen Haushalte werden deshalb gebeten, dafür auch ihren E-Mail-Spam-Ordner auf einen entsprechenden Posteingang zu prüfen.

Stände online angeben

In dem Anschreiben mit der Selbstablesekarte beziehungsweise in der E-Mail finden die Kunden einen personalisierten QR-Code und Zugangsdaten für das Online-Erfassungsportal. Mit dem Code oder den Zugangsdaten besteht die Möglichkeit, die Zählerstände über das Smartphone oder den PC online zu erfassen.

In dem Portal seien auch schon die Kundendaten wie Zählernummer und Verbrauchsstelle hinterlegt. Der Kunde müsse dort nur seinen Zählerstand eingeben. Selbstverständlich könnten die Zählerstände auch auf der Selbstablesekarte eingetragen und per Post zurückgesandt oder in den Briefkasten direkt bei den Stadtwerken eingeworfen werden, wird weiter erklärt.

Dazu geben die Stadtwerke noch einige Tipps: Im jeweiligen Anschreiben sind alle Zähler aufgeführt, deren Zählerstände benötigt werden. Aus Datenschutzgründen seien deshalb auf der Selbstablesekarte mindestens zwei Zahlen der Zählernummer anonymisiert. Bei der Abfrage von Wasserzählern werde immer nur der Hauptwasserzähler benötigt. Unterzähler, wie zum Beispiel der Warmwasserzähler, würden nicht durch die Stadtwerke abgelesen. Weiter wird darum gebeten, bei der Ablesung keine Nachkommastellen anzugeben werden. Weitere Hinweise zu dieser Art der Ablesung befänden sich auch noch auf der Selbstablesekarte.

Um eine termingerechte Jahresverbrauchsabrechnung zu gewährleisten, bittet das Versorgungsunternehmen darum, alle Zählerstände der Sparten Strom und Gas sowie Wasser bis zum 22. November 2023 über die in dem Anschreiben aufgeführten Verfahren zu übermitteln. Sollten bis dahin keine Zählerstände vorliegen, werden diese durch die Stadtwerke rechnerisch ermittelt.

Dubiose Vertreter

Der Ablesezeitraum werde immer wieder gern von unseriösen Vertretern genutzt, warnen die Stadtwerke. Diese geben sich dann als Stadtwerke-Mitarbeiter aus, um an Kundendaten zu gelangen oder Verträge direkt vor Ort abzuschließen. Die Stadtwerke kämen aber nicht zu ihren Kundinnen und Kunden ins Haus und würden auch keine Herausgabe von persönlichen Daten verlangen.Für Fragen und Probleme ist in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr sowie Freitag von 9 bis 12 Uhr die Telefonhotline 03441/85 51 48 geschaltet.