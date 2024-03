Zeitz/MZ/and - Wasser ist eine der wichtigsten Ressourcen der Erde. Es ist Ausgangspunkt für das Leben, trägt und reguliert Ökosysteme, gestaltet Landschaften, ist Transportmedium, Energielieferant, schafft Platz für Erholung und vieles mehr. Alljährlich erinnert deshalb am 22. März der Weltwassertag an die Bedeutung des lebenswichtigen Elementes.

Seit mehreren Jahren ermuntern die Stadtwerke Zeitz ihre Kunden und alle Zeitzer Verbraucher, nur noch Wasser aus der Leitung zu trinken. „Wir gehen da mit gutem Beispiel voran. Seit Jahren gibt es bei uns keine Wasserflaschen mehr. Bei Beratungen gibt es Leitungswasser, Angestellte und Besucher bedienen sich am Automaten im Kundencenter“, sagt Geschäftsführer Lars Ziemann. Und das könne man ganz ohne Bedenken tun: Die Zeitzer Trinkwasserqualität ist erster Klasse, wird regelmäßig kontrolliert und ist auch zu teuren Wasserflaschen eine echte Alternative. Darüber hinaus sei Leitungswasser gesund und spare auch Kohlendioxid.

Damit die Qualität auch so bleibt, investieren die Stadtwerke Zeitz jährlich in ihr Wasserleitungsnetz. Erst in der vergangenen Woche wurden in der Zeitzer Dietrich-Bonhoeffer-Straße Schieber getauscht und Leitungen ersetzt.

Gemeinsam mit der Stadt planen die Stadtwerke für 2024 die Errichtung eines Trinkwasserbrunnens in der Zeitzer Innenstadt. Dann sprudelt für alle eine kostenlose „Erfrischung to go“ aus dem Hahn. Die Zeitzer und Besucher dürfte diese Information der Stadtwerke sehr freuen, wünschen sie sich doch so einen Brunnen.

Die Stadtwerke Zeitz appellieren aber zum Tag des Wassers auch an den sorgsamen und sparsamen Umgang mit Trinkwasser in allen Bereichen. Denn da könne jeder etwas tun.