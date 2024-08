Zeitz/MZ. - Ein sportliches Event feiert in wenigen Tagen Jubiläum. Denn am Samstag, 31. August, führt die SG Chemie Zeitz den 30. Zeitzer Stadtlauf durch. Das herrliche Ambiente im Zeitzer Schlosspark lockt von Jung bis Alt zahlreiche Läufer an den Start, darunter oft auch Prominente wie den Zeitzer Oberbürgermeister. Beginn ist um 9.15 Uhr mit den Kindern U8 über eine Strecke von 1,2 Kilometern. Dies teilt Rudolf Stöver von der SG Chemie Zeitz mit. Um 10 Uhr starten die Hauptläufe und um 11 geht es für die Frauen und Männer über 10,8 Kilometer. Es ist eine Laufveranstaltung für passionierte Läufer, alle Laufinteressierten, Schulklassen, Vereine und Eltern mit ihren Kindern, selbstverständlich auch für Zuschauer. Meldeschluss ist der 26. August bei der SG Chemie Zeitz oder bei znp-timing im Netz. Nachmeldungen gehen dann nur gegen ein zusätzliches Meldegeld. Der Lauf verspricht wie schon in den Vorjahren bei jedem Wetter eine gute Atmosphäre, so Stöver.