Zeitz/MZ. - Die Stadt Zeitz hat auch die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz auf ihrer Agenda und sucht sich hierbei Unterstützung von Fachleuten, die die einzelnen Prozesse in Zusammenarbeit mit den Menschen der Stadt voranbringen und letztendlich umsetzen, heißt es in einer Mitteilung aus der Stadtverwaltung.

Ein erster Schritt dabei sei es gewesen, dass im vergangenen Jahr Claudia Siebeck im Rahmen des Förderprojektes Transformation zur Nachhaltigkeit der Stadtlandschaft Zeitz als Nachhaltigkeitsmanagerin engagiert wurde.

Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat die Stadt nun seit dem 1. Januar Thomas Haberkorn für die Stelle des Klimaschutzmanagers der Stadt Zeitz gewinnen können.

Er selber sagt in der Mitteilung zu seinen Motiven und Aufgaben: „Das Beste an meinem Beruf ist die Aussicht, Teil der Lösung zu sein. Die heutigen Herausforderungen sind groß und die Chance, mich in Zeitz für positive Veränderungen einzusetzen und unsere Stadt bezüglich Klimaschutz und Klimawandel weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu gestalten, ist für mich äußerst motivierend.“

Sein Ziel sei es nun, ein Klimaschutzmanagement innerhalb der Stadtverwaltung Zeitz zu etablieren und andererseits die Erstellung eines umfassenden Klimaschutzkonzepts, das als Leitfaden für zukünftiges Handeln dient.

„Es wäre wünschenswert, wenn wir den eingeschlagenen Pfad, die Ablösung von fossilen Brennstoffen durch sauberere Alternativen der erneuerbaren Energien, zügig und strukturiert weiterverfolgen. Auch die Förderung und Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger über umweltfreundliche Praktiken und ihre Auswirkungen wie Energieeinsparung, Müllreduzierung, nachhaltige Mobilität und die Etablierung regionaler Produkte, besonders im Bereich der Lebensmittelproduktion haben in Bezug auf den allgemeinen Ressourcenverbrauch eine wichtige Hebelwirkung“, fährt er fort.

Seinen Fokus möchte Haberkorn dabei auf die Vernetzung lokaler Akteure legen, um gemeinsam effektive Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen: „Die Bürgerbeteiligung spielt dabei eine zentrale Rolle, da sie nicht nur Transparenz schafft, sondern auch das Bewusstsein für Klimaschutzthemen stärkt.“

In diesem Zusammenhang kündigt der neue Mann für den Klimaschutz in der Stadt an, dass es dafür verschiedene Aktivitäten, Informations- und Beteiligungsmaßnahmen für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt geben werde.

Kontakt zu Thomas Haberkorn unter Telefon: 03441/8 33 26 sowie per E-Mail an: [email protected]