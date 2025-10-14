Zeitz/MZ. - Die Sprechzeiten des Sachgebiets Kindertageseinrichtungen im Zeitzer Rathaus entfallen diese Woche (14. bis 17. Oktober 2025). Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Hintergrund seien personelle Ausfälle, die derzeit nicht ausgeglichen werden können. In Fällen, die keinen Aufschub dulden, bittet die Stadtverwaltung um Kontakt per E-Mail, und zwar über die Adresse [email protected].

Die Stadtverwaltung bittet die Bürger für die Einschränkungen um Verständnis.