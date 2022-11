Stadt mietet leere Läden zur Belebung der Zeitzer Innenstadt

„Zeitz Innen Vital“ soll auch wirksam gegen nicht genutzte Geschäftsräume in der Innenstadt eingesetzt werden. Wie die Vorhaben ankommen.

Zeitz/MZ - Die Zeitzer Innenstadt belebt wie an Markttagen, wie zum Beispiel zum Lichtereinkauf oder gar zum Zuckerfest? Bleibt das besonderen Ereignissen vorbehalten oder rückt es als Realität etwas näher dank der Förderung, die Zeitz im Rahmen des Projektes „Zeitz Innen Vital“ (Ziv) erhalten hat? Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) setzt auf Optimismus und sieht in dem Innenstadtprojekt eine große Chance (die MZ berichtete). Viele MZ-Leser teilen diese Hoffnung. Einige meinen aber auch, dass am Ende nur ein Papier mehr bleibe und dennoch keine Belebung der Innenstadt erfolgt sein werde.