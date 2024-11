Viele Spielgeräte in Zeitz sind in die Jahre gekommen. Abbau und Sperrungen sind die Folge und das Bemühen, Ersatz zu schaffen. Wie es aktuell auf den Spielplätzen aussieht.

Zeitz/MZ. - Die Frage nach dem Spielplatz im Freibad Theißen – siehe Punkt 6 – wird in jeder Stadtratssitzung gestellt. Jörn Röhler (ALL/FDP/FWT) wurde in der jüngsten Sitzung grundsätzlich und sprach an, was auch in der Öffentlichkeit nicht verborgen bleibt: Auf immer mehr Spielplätzen müssen kaputte Geräte abgebaut werden, immer mehr Plätze müssen gesperrt werden.