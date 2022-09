Spora ist zweiter Sieger

Nach dem Erfolg im Kreisausscheid bei „Unser Dorf soll schöner werden“ holt der Ort in der Elsteraue auf Landesebene eine Silbermedaille. Was das Dorf liebenswert macht.

Spora/MZ - Die Freude in Spora ist riesengroß. Das kleine Dorf im südlichsten Zipfel von Sachsen-Anhalt holte im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gemeinsam mit Rehehausen (ebenfalls Burgenlandkreis) eine Silbermedaille. Die Orte Wolfsberg (Mansfeld-Südharz) und Güsen (Jerichower Land) holten Gold. Insgesamt 27 Dörfer waren im Landeswettbewerb am Start. „Wir sind so glücklich. Das wird uns Auftrieb für ein weiteres Zusammenwachsen in unserem Dorf geben“, schwärmt Katharina Oswald (parteilos), die Ortsbürgermeisterin von Spora.