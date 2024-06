Händler und Verein für Stadtmarketing laden in die Zeitzer Einkaufsmeile ein. Was am 30. Juni alles in der Fußgängerzone passiert.

Zeitz/MZ. - Ein sommerlicher verkaufsoffener Sonntag steht am letzte Junitag in Zeitz im Programm des Stadtmarketingvereins. Am 30. Juni laden Verein und Innenstadthändler von 13 bis 18 Uhr in die Innenstadt ein. Überschrieben ist das Ganze mit „Sommerzauber in der Zeitzer Innenstadt“, denn geboten wird mehr als geöffnete Geschäfte.

Obwohl auch das an einem Sommernachmittag, an dem die ganze Familie Zeit hat und bummeln kann, schon etwas Besonderes ist. Und natürlich bereiten die Händler auch das eine oder andere besondere Angebot, Schnäppchen oder eine Überraschung für ihre Kunden vor. Besonders gefeiert wird bei Uhren & Schmuck Jenke in der Wendischen Straße. Das Geschäft besteht stolze 30 Jahre. Und die Jubiläumswochen, die den Kunden 20 Prozent Rabatt bescheren, beginnen am Sonntag.

Doch es gibt weitere Angebote, die in die Innenstadt locken sollen. So sind Outdoorspiele für Klein und Groß angekündigt, die viel Spaß in der Fußgängerzone versprechen. Keine Frage, dass auch für Kaffee und Kuchen gesorgt ist und die Küche zu Hause kalt bleiben darf, weil es auch ein paar kulinarische Leckerbissen gibt. Passend zum Sommernachmittag lädt eine Cocktailbar in den Schatten ein. Musikalische Unterhaltung soll es, wie bei verkaufsoffenen Sonntagen üblich, auch geben.

All das soll, wie es der Stadtmarketingverein beabsichtigt, möglichst viele Zeitzer in ihre Innenstadt locken – und natürlich auch Gäste, die sich hier umschauen und vor allem einkaufen möchten. Denn eine Erkenntnis ist vielen Besuchern nach diesen Einkaufsnachmittagen immer gewiss: Es gibt einiges in der Innenstadt, was den Besuch lohnt.