Zeitz/MZ/ank - Im Burgenlandkreis gilt ab sofort die Waldbrandwarnstufe 4. Das teilte der Landkreis am Montag der MZ per E-Mail und der Allgemeinheit mithilfe der Katastrophenwarnapp Katwarn mit. Die Stufe 4 bedeutet eine hohe Waldbrandgefahr und ist die höchste Warnstufe, die im Burgenlandkreis ausgerufen werden kann. Das liegt an der Zusammensetzung der Wälder in der Region.

Mit der Ausrufung der Warnstufe 4 gelten folgende Verbote: Im Wald dürfen öffentliche Straßen und Wege nicht verlassen werden. In der freien Landschaft und auf angrenzenden Straßen ist es verboten, brennende oder glimmende Gegenstände wegzuwerfen. Leicht entzündbare Bestände und Einrichtungen der Land- und Forstwirtschaft wie Strohdiemen, reife Erntebestände oder trockene Hecken dürfen nicht durch Rauchen gefährdet werden.

Außerdem ist das Rauchen außerhalb geschlossener Räume im Wald oder in einem Abstand von weniger als 15 Metern zum Wald verboten. Im Wald oder in einem Abstand von weniger als 30 Metern zum Wald darf kein offenes Feuer außerhalb von öffentlichen Grillplätzen entzündet werden.

Für die Getreideernte, so der Kreis, gilt: Auf Feldern in geringerem Abstand als 30 Metern zum Wald muss unmittelbar nach dem Anschnitt des Getreides auf der dem Wald zugekehrten Seite ein fünf Meter breiter, durchgepflügter Pflugstreifen angelegt werden.