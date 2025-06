Die Polizei sucht nach Zeugen, die eine körperliche Attacke am Pfingstsonntag in einem Zug zwischen Roßbach und Naumburg gesehen haben.

Der Angriff am Pfingstsonntag während der Saale-Weinmeile geschah in einem Zug zwischen Roßbach und Naumburg.

Naumburg/hbo. - Mit einem Zeugenaufruf wendet sich die Bundespolizei an die Bevölkerung in Naumburg und Umgebung. Am Pfingstsonntag kam es zu einer Körperverletzung im Zusammenhang mit dem Reiseverkehr von der Weinmeile.

Gegen 19.44 Uhr soll ein Unbekannter am Roßbacher Bahnhof in einen Zug eingestiegen sein und völlig unvermittelt einen 17-Jährigen angegriffen haben. „Er schlug in Richtung seines Gesichtes, packte ihn am Hals und stieß den Jugendlichen gegen die Sitze. Zwei Frauen und ein Mann schritten ein, halfen dem Opfer und verhinderten womöglich Schlimmeres“, heißt es seitens der Polizei.

Diese fragt nun nach Zeugen und Hinweisen zum Tatverdächtigen. Dieser wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, von kräftiger Statur mit Glatze beschrieben. Zudem soll er Brillenträger sein. „Womöglich haben Reisende Foto- oder Videomaterial angefertigt.

Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (0391/56 54 95 55), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (0800/6 88 80 00) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.“