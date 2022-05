So werden die neuen Pflegeazubis im Zeitzer Klinikum fit für die Patienten gemacht

Zeitz/MZ - In ein Camp fahren. Eine Schlauchboottour machen und durch den Wald wandern. Das klingt wie Abenteuerurlaub. Doch es ist wesentlicher Bestandteil der Ausbildung zu Pflegefachfrau oder -mann. Zumindest handhaben es die SRH-Kliniken in Zeitz und Naumburg so. Teambildung, Ausdauer und Konzentration sollen die Azubis im Kennenlern-Camp in Bad Sulza lernen.