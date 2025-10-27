weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Weihnachten in Zeitz und Umgebung: So sieht es an Weihnachten in Zeitzer Restaurants aus: Hier gibt’s noch freie Tische

In zwei Monaten ist Weihnachten. Viele Restaurants sind bereits gut gebucht, doch einige haben noch Plätze frei. Wo man an den Feiertagen noch speisen kann – und was auf den Tisch kommt.

Von Margit Herrmann 27.10.2025, 07:00
Nicht nur die Zeitzer Wichtel freuen sich auf die festliche Zeit.
Nicht nur die Zeitzer Wichtel freuen sich auf die festliche Zeit. (Foto: Margit Herrmann)

Zeitz/MZ. - Nur noch 59 Tage bis Weihnachten. Das Fest rückt also immer näher – und damit auch die Frage, wo man die Festtage kulinarisch genießen kann. MZ hat nachgefragt, wie es mit freien Tischen zum ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag aussieht.