In zwei Monaten ist Weihnachten. Viele Restaurants sind bereits gut gebucht, doch einige haben noch Plätze frei. Wo man an den Feiertagen noch speisen kann – und was auf den Tisch kommt.

So sieht es an Weihnachten in Zeitzer Restaurants aus: Hier gibt’s noch freie Tische

Nicht nur die Zeitzer Wichtel freuen sich auf die festliche Zeit.

Zeitz/MZ. - Nur noch 59 Tage bis Weihnachten. Das Fest rückt also immer näher – und damit auch die Frage, wo man die Festtage kulinarisch genießen kann. MZ hat nachgefragt, wie es mit freien Tischen zum ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag aussieht.