So plant der Architekt das Anwesen in eine Behörde zu verwandeln

Droyßig - Die Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger-Zeitzer Forst könnte in Zukunft ihre Verwaltungsräumlichkeiten im Droyßiger Schloss haben. Zumindest hat der Gemeinderat Bürgermeister Uwe Kraneis (parteilos) damit beauftragt, die ersten Schritte in die Wege zu leiten.

Kernschloss wird für schätzungsweise zehn bis 15 Millionen Euro grundhaft saniert

Dazu soll ein Pachtvertrag mit der Eigentümerin, der Gemeinde Droyßig, abgeschlossen werden. Im Gegenzug beantragt die VG Fördergelder, damit das Kernschloss für schätzungsweise zehn bis 15 Millionen Euro grundhaft saniert wird.

Wie Büros, Sanitäranlagen und weitere Räumlichkeiten dann darin untergebracht werden könnten, das haben sich Kraneis, Droyßigs Bürgermeisterin Evelyn Billing (parteilos), Verbandsgemeinderatsvorsitzender Heiko Arnhold (CDU), Gemeinderatsmitglied Arnd Czapek (CDU) und vor allem der Zeitzer Architekt Oliver Kaptain jetzt schon einmal vor Ort angeschaut.

Herausforderung: Viele Auflagen zur Wiederherstellung von viel Originalem

„Fest steht, dass die Zwischenwände und vor allem -decken wieder abgetragen werden müssen“, meint Kaptain. Diese wurde zu DDR-Zeiten installiert, um in den teilweise über vier Meter hohen Räumen noch mehr Wohnraum zu schaffen. So verschwinden alte Fenster und sogar Ofennischen in den Decken, tauchen ein Stockwerk höher wieder auf. Er schätzt, dass die untere Denkmalschutzbehörde viele Auflagen zur Wiederherstellung von soviel Originalem wie möglich erstellen wird.

„Aber auch für den Brandschutz und die Rettungswege wäre das wichtig. Denn allein die Holzdecken sind nicht mehr zeitgemäß“, so der Architekt. Das alte Parkett, teilweise noch mit original geschmiedeten Eisennägeln, sei dagegen mehr als erhaltenswert. Deswegen würde eine Fußbodenheizung auch kein Thema sein. „Aber normale Heizkörper sind sicher kein Problem“, sagt Kaptain und widerspricht Uwe Kraneis, der meint, dass bei der Mauerdicke von ein bis zwei Metern keine Dämmung nötig sei.

Glaskupel im Hof für Gemeindesitzungen

Der Bürgermeister der VG hat viele Ideen, sein Büro und damit wohl auch den Haupteingang könne er sich zum Beispiel in dem Trakt rechts neben dem bereits bestehenden Trauzimmer vorstellen. Nach hinten raus gibt es dafür einen größeren halbrunden Balkon, der, mit Blick auf das Bärengehege, sehr gut zu repräsentativen Zwecken genutzt werden könnte.

Und für den Hof hat Kraneis was ganz Besonderes vor. „Hier stelle ich mir eine Art Glaskuppel vor, die den gesamten Hof überdacht. Also eine Art Lichthof, der für Gemeinderatssitzungen aber auch vielleicht für den Neujahrsempfang des Landrates genutzt werden könnte“, findet der Bürgermeister. Von hier aus könnte er sich auch einen Durchgang zur Schlosskirche vorstellen. „Aber natürlich darf der Charakter des Schlosses nicht verloren gehen“, so Kraneis.

Wichtigste ist Termin für Denkmalschutz

Generell sollen mindestens 45 Büros für die Mitarbeiter der Verwaltung entstehen. Inklusive sanitärer Anlagen, Archive und Funktions-, sowie Aufenthaltsräume. Platz genug ist in dem Schloss vorhanden. Und das nicht mal in dem opulenten Dachgeschoss und den verwunschenen Kellerräumen. Die würden sich als Weinkeller geradezu anbieten, meint Heiko Arnhold. „Vielleicht im Zusammenhang mit der Schlossgaststätte? Die sollen wohl schon Ideen für eine Nutzung haben“, meint er.

„Wenn das Geld reicht, werden wir die natürlich auch angehen. Aber wie viel benötigt und dann beantragt wird, kann ich erst sagen, wenn die Kosteneinschätzung da ist“, so Kraneis. Diese kommt von Oliver Kaptain, der aktuell eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. „Wichtig ist, dass wir so schnell wie möglich einen Termin mit dem Denkmalschutz bekommen, denn deren Meinung dürfte ausschlaggebend sein“, schätzt er ein.

Viele Anforderungen: Barrierefreiheit, Rettungsweg und Nachweis für kulturelle Nutzung

Für ihn stehe aber schon fest, dass es einen zweiten Rettungsweg geben muss. Und zwar einen mit entsprechender Barrierefreiheit, damit auch Rollstuhlfahrer die Verwaltung erreichen können. „Dazu müssen ungefähr fünfeinhalb Meter zum Hof hin überwunden werden. Und das geht nur mit einem Fahrstuhl, der gläsern von Außen installiert werden muss“, sagt der Zeitzer Architekt.

Über den Hauptzugang sei das nicht möglich. Dieser wird demnächst von der Gemeinde Droyßig für rund 750.000 Euro saniert, 90 Prozent der Kosten werden gefördert. „Auch wir haben hier klare Vorgaben vom Denkmalschutz. Alles muss soweit erhalten bleiben, wie es geht und wir müssen auch eine kulturelle Nutzung nachweisen können“, erklärt Bürgermeisterin Evelyn Billing. Ein Empfangstresen oder die Kassenstelle der Verbandsgemeinde sei deshalb hier nicht möglich. Als Zugang für Besucher und Einwohner aber könne der Eingang selbstverständlich herhalten. (mz/Matthias Voss)