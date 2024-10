Zeitz/MZ. - Mit einem Rezept in der Hand steht Christopher S. in der Schwanenapotheke in der Brüderstraße in Zeitz. „Mein Sohn leidet an Epilepsie. Er benötigt für die Behandlung seiner Anfallsleiden Orfiril und weitere Medikamente“, erzählt der Zeitzer, dessen vollständigen Namen die MZ nicht nennt, weil es um die Krankheit seines noch nicht volljährigen Sohnes geht. „Leider sind diese Arzneimittel nicht immer verfügbar.“ Apotheker Alexander Dathe stimmt ihm zu: „Zurzeit herrschen große Lieferengpässe bei unterschiedlichsten Medikamenten.“ Darunter seien auch Präparate gegen Angststörungen, für Menschen mit Krebserkrankungen und Enzympräparate bei Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Cholesterin- und Blutdrucksenker. Ebenso seien Abführmittel, die bei Darmspiegelungen benötigt werden, vorerst bis mindestens Ende November vergriffen. Aber auch für COPD-Patienten, die an dauerhaften Erkrankungen der Lunge leiden, fehlt es an Medikamenten.

