Zeitz/MZ/ank - Eine Massenschlägerei in Zeitz hat am Mittwochmittag nach bisherigen Informationen sieben Verletzte zur Folge gehabt. Ein Verletzter musste laut Polizei stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Die Schlägerei, so das Polizeirevier Burgenlandkreis am Donnerstag auf Nachfrage, hat sich gegen 13.30 Uhr vor einem Discounter in der Gleinaer Straße ereignet. Beteiligt gewesen sind nach bisherigen Ermittlungen elf Personen im Alter von zwölf bis 40 Jahren. Über den Grund der Auseinandersetzung gab es noch keine Angaben. Dazu werde ermittelt, hieß es. Hinter vorgehaltener Hand wird in Zeitz darüber gesprochen, dass vermutlich Streitigkeiten von Kindern so eskaliert sind, dass sich Eltern eingemischt haben könnten. Anhand der Nachnamen der Beteiligten haben der Auseinandersetzung mindestens Migrationshintergrund. Sichergestellt worden ist laut Polizei am Ort des Geschehens auch eine Eisenstange. Ob mit ihr eventuell auch zugeschlagen worden ist, das müsse ermittelt werden, hieß es aus der Polizeiinspektion Halle.