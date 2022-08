Senior stößt mit einem Auto zusammen wird verletzt

Mit einem Rentner ist ein Pkw in Reuden kollidiert.

Reuden/MZ - Bei einem Unfall in Reuden ist am Montagvormittag ein Rentner verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist der Mann von einem Pkw erfasst und dabei verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Demnach wollte der Senior die Leipziger Straße überquert und hatte dabei das nahende Auto übersehen. Es sei zu einer seitlichen Kollision gekommen.