Selbst Winterdienst rutscht auf glatter Straße in Osterfeld

Warnung der Unwetterzentrale wegen des Extremwetters galt in der Region zwischen Zeitz und Osterfeld bis zum Nachmittag. Welche Reaktionen es gab.

Autofahrer fuhren am Montag auf glatten Straßen vorsichtig.

Osterfeld/Zeitz/MZ - Als bei Rüdiger Hertel, Chef des Osterfelder Bauhofes, am Montagmorgen um 4.45 Uhr der Wecker für den regulären Winterdienst klingelte, lagen die Temperaturen noch im Minusbereich und die Schneedecke hüllte Straßen und Wege in zartes Weiß. Nur gute anderthalb Stunden später wandelte sich das Bild und es setzte Regen ein, der auf den noch kalten Straßen gefror.

„Wir hatten natürlich schon die Warnungen gelesen und vorgesorgt und unsere Fahrzeuge schon mit ordentlich Tausalz bestückt“, sagt Rüdiger Hertel, der gemeinsam mit drei weiteren Gemeindearbeitern in Osterfeld und den Ortsteilen dafür sorgte, dass die Straßen abgestumpft wurden. Meist musste sogar zweimal gefahren werden, damit das Taumittel greifen konnte. Besonders dort, wo der Regen auf altes Kopfsteinpflaster fiel, wurde die Fahrt selbst für die Winterdienstler zur Rutschpartie. Etwa im Ortsteil Waldau. „Am Schäfersberg in Osterfeld konnte auch unser Winterdienstfahrzeug nicht drehen und musste rückwärts runterfahren. Da sind wir schon dankbar, dass am Kirchberg und im Steinweg nun Asphalt liegt“, macht der Bauhofchef deutlich.

Noch bis 14 Uhr, laut Unwetterzentrale sogar bis 15 Uhr, galt für die Region Zeitz eine Warnung wegen Extremwetters. Aufgrund gefrierenden Regens und Sprühregens musste noch mit Glatteis gerechnet werden, auch wenn es in den Orten ab Mittag bereits taute. Auch das Warn- und Informationssystem Katwarn, das im Burgenlandkreis genutzt wird, verbreitete die Information: Autofahren solle möglichst vermieden werden, wer das Haus nicht verlassen müsse, sollte dies auch nicht tun. Es seien zum Teil starke Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr zu erwarten.

Die blieben in der Region aus. Allerdings hatten Autofahrer dennoch Probleme. Laut Polizei ereigneten sich aufgrund von Glätte sechs Unfälle im Burgenlandkreis, eine Person wurde leicht verletzt. Ein Fahrer, der unter anderem Apotheken beliefert, berichtete in Zeitz von Glätte in vielen Nebenstraßen. „Der Winterdienst ist beizeiten durch, die Hauptstraßen waren frei“, sagte er, „aber der Boden ist nach der Frostnacht gefroren, da zieht das schnell wieder an.“

In der Fußgängerzone in Zeitz bewegten sich viele Fußgänger vorsichtig, obwohl gestreut war. „Angst habe ich immer, wenn ich auf solchen Pflastersteinen laufen muss“, sagte Kerstin Schneider, „ich muss auch nur schnell in die Drogerie, dann bleibe ich lieber zu Hause!“

Die Temperaturen bleiben jetzt aber im Plusbereich, selbst in der Nacht. Gegen Dienstagmorgen soll es regnen. Bis Donnerstag steigen die Temperaturen dann auf bis zu 13 Grad.