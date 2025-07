Nach einer Belästigung in einem Zug bei Dessau hat die Polizei Bilder eines Tatverdächtigen veröffentlicht. Eineinhalb Jahre nach der Tat.

Sexuelle Belästigung in Regionalexpress bei Dessau - Polizei sucht mit Bildern nach Tatverdächtigem

Dessau/MZ. - Nach einer sexuellen Belästigung in einem Regionalexpress bei Dessau sucht die Polizei mit Bildern einer Überwachungskamera aus dem Zug nach einem Tatverdächtigen.

Der Vorfall hat sich bereits am 8. Januar 2024 ereignet. Die enorme Verzögerung von eineinhalb Jahren bei der Öffentlichkeitsfahndung begründet die Polizei damit, dass man zuerst in Berlin nach dem Verdächtigen gesucht habe. Ohne Erfolg. Nun wolle man den Einzugskreis noch einmal vergrößern.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? (Foto: Polizei)

Bei der Tat hatte damals eine zur Tatzeit 39-Jährige allein in einer Zweiersitzreihe gesessen, als ein Mann in der Sitzreihe hinter ihr Platz nahm. Diese Person soll dann mehrfach zwischen Sitz und Außenwand des Zuges nach vorn an den Oberschenkel und das Gesäß der Frau gefasst haben. Nachdem die Frau den Mann lautstark zurückwies, habe dieser wenig später das Zugabteil verlassen. Die Polizei fragt nun mit dem Blick auf das Foto: Wem ist diese Person bekannt? Wer kann Hinweise zu deren Identifizierung geben? Foto: POLIZEI

Hinweisen nimmt das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter (0340) 25030 entgegen. Ferner ist die Polizei unter der E-Mail [email protected] zu erreichen.