Im Burgenlandkreis und in Sachsen hat die Polizei bei Durchsuchungen riesige Mengen an Drogen, eine Harley-Davidson, Tausende Euro Bargeld und dazu noch Messer, Schreckschusswaffen und verbotene Pyrotechnik sichergestellt.

Weißenfels/hbo. - Der Polizei ist ein großer Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. Am Donnerstag fand eine Razzia in fünf Objekten in Sachsen sowie 21 Örtlichkeiten im Burgenlandkreis statt. Dabei bestätigte sich der Verdacht der Staatsanwaltschaft Halle des bandenmäßigen, unerlaubten Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen.

Wie die Polizei mitteilt, wurden bei den Durchsuchungen etwa sechs Kilogramm Crystal Meth, 70 Kilogramm Marihuana, 3,5 Kilogramm Kokain sowie ein Kilogramm XTC aufgefunden und sichergestellt. Der Straßenverkaufswert wird auf 1,3 Millionen Euro geschätzt.

Zudem wurden laut Aussage der Behörde zwei hochwertige Fahrzeuge, darunter ein Motorrad der Marke Harley-Davidson, als Tatmittel beschlagnahmt und mehrere tausend Euro Bargeld sowie Messer, Schreckschusswaffen und verbotene Pyrotechnik sichergestellt.

Sechs tatverdächtige Männer im Alter zwischen 25 und 36 Jahren wurden vorläufig festgenommen und sollen noch im Verlauf des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden. Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage sagte, sind die Tatverdächtigen fast alle deutsche Staatsbürger. Der Schwerpunkt der Durchsuchungen im Burgenlandkreis lag in Weißenfels.