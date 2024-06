Mit einer Smokie-Show beginnt die Veranstaltung auf dem Altmarkt mitten in der Stadt. Weiter geht es in verschiedenen Locations. Was die Besucher am Samstag alles erwartet.

Schwarzbiernacht in Zeitz soll am 15. Juni wieder zum Fest für die Stadt werden

Spirit of Smokie mit Leadsänger Dean Burton erinnert am Samstagabend an die besten Zeiten der Band und liefert eine große Show. Zu hören sind natürlich die weltbekannten Hits von Smokie, wie „I’ll meet you at midnight“, „Lay back in the arms of someone“ oder „Living next door to Alice“.

Zeitz/MZ. - Es ist wieder soweit: Schwarzbiernacht. An diesem Samstag findet die Traditionsveranstaltung wieder in Zeitz statt. „1999 hätte man nicht damit rechnen können, dass die Nacht der Nächte im Jahr 2024 ihr 25. Jubiläum feiern kann“, sagt Michael Sumser. Er und seine Agentur Konzept Team Gera sind Veranstalter dieses Großereignisses in der Zeitzer Innenstadt.

„Warum ist diese Veranstaltung aus Zeitz nicht mehr wegzudenken? Dafür gibt es reichlich Gründe“, meint Sumser. „Zum einen ist es die Vielfalt der unterschiedlichsten Angebote, bei denen jeder Besucher auf seine Kosten kommt. Außerdem hat die Schwarzbiernacht auch überregionale Bedeutung und zieht Besucher aus anderen Landkreisen und Städten an.“ Deshalb seien alle von jung bis alt, aus nah und fern mit dabei. „Nie ist es so leicht, alte Bekannte wieder zu treffen, zu feiern, zu lachen und unbeschwert zu sein“, meint der Veranstalter. „Ex-Zeitzer nehmen jedes Jahr das Schwarzbiernacht-Datum zum Anlass, wieder in die Heimat zurückzukehren und in Erinnerungen zu schwelgen.“

Schirneck & Keune versprechen „a tribute to Neil Young“. Die beiden Ausnahmekünstler sind in der Lage, seine Songs so perfekt darzubieten, dass man kaum glauben kann, dass es nicht Neil Young persönlich ist. Aber die musikalische Reise führt auch durch die Woodstock- und Flower-Power-Ära. Konzept Team Gera

Dabei sein ist alles, heißt es also am Samstagabend. Los geht es um 18 Uhr auf dem Altmarkt mit Spirit of Smokie. Mit einem internationalen Musikerlebnis auf höchstem Niveau, wie Sumser verspricht. Zu hören sind die weltbekannten Hits von Smokie, wie „I’ll meet you at midnight“, „Lay back in the arms of someone“ oder „Living next door to Alice“, die zum Teil 30 Millionen Mal weltweit verkauft wurden. Mit dem Sohn des Leadsängers Alan Barton, der 1986 die neue Ära von Smokie einläutete, bleibt sein Erbe lebendig. Dean Bartons Stimme gleicht der seines Vaters auf unglaubliche Weise.

The Blue Stixx sind „witzig, charmant und aphrodisierend“ mit zeitlosen Hits der vergangenen Jahre. Die drei Musiker haben ein breites Angebot im Repertoire und präsentieren ihre Musik mit Piano, Bass, Schlagzeug, dreistimmigem Gesang und immer mit viel Humor. Fotos (3): Konzept Team Gera

Nach dieser Eröffnung ist aber natürlich noch lange nicht Schluss. Danach geht es auf dem Altmarkt und in verschiedenen Locations weiter. Ab 21 Uhr werden Joe Eimer & die Skrupellosen die große Bühne rocken, bevor ab 23 Uhr mit Real Culture die „heißeste 90er-Jahre-Party ever“ auf dem Altmarkt stattfindet. „Schon 2022 war die Begeisterung über diese beiden Highlights nach der Eröffnung riesengroß und es wurde bis in den Morgen gefeiert“, erinnert sich Sumser.

Für Frank Schwanethal wird es ein Heimspiel. Er nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise durch die letzten Jahrzehnte der Musik. Die Liste der Hits ist endlos lang. Von Oldies but Goldies bis zu den neuen Krachern von Lindenberg und Co. ist musikalisch einfach alles vertreten. Foto: A. Andräs

Alle Informationen gibt es außerdem online auf www.schwarzbiernacht.de

Auch in den Kneipen und Locations der Stadt gibt es verschiedenste Leckerbissen, jede Menge Musik aller Richtungen mit einigen neuen Künstlern und Projekten, die, so meint der Veranstalter, keine Wünsche offen lassen. „Durch den Erfolg bei der Schwarzbiernacht 2023 beflügelt, lassen es sich die Innenstadthändler auch in diesem Jahr nicht nehmen, mit ihren verschiedensten Aktionen die Stadt zu beleben“, fügt Sumser noch an.

In den Flyern, die in den Vorverkaufsstellen, zum Beispiel im B-Stone und im Globus Theißen, ausliegen, kann sich jeder informieren und sich einen Plan für diesen Abend zusammenstellen.