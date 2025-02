Zeitz/MZ/ANK. - Immer wieder äußern Leser der Zeitzer Zeitung, dass der Schwanenteich aus ihrer Sicht ungepflegt wirke und dass er auf jeden Fall entschlämmt werden sollte. Auf Anfrage heißt es dazu aus der Stadtverwaltung, dass der Schwanenteich derzeit nach ökologischen Prinzipien gepflegt werde und dadurch einen guten Lebensraum für Wasservögel und andere Tiere biete. Ein Beispiel dafür sei die kleine Insel im Teich, die bewusst nicht gemäht werde, um einen geschützten Rückzugsraum für die Tiere zu erhalten. Auch wenn der Anblick aus menschlicher Perspektive ungepflegt wirken möge, handele es sich aus der Perspektive der Wasservögel aber um einen guten, naturnahen Lebensraum.

Schwanenteich in Zeitz soll entschlämmt werden

Das etwa 3.100 Quadratmeter große Gewässer, so erklärt Stadtsprecher Lars Werner weiter, solle naturnah saniert werden und sei dazu in ein spezielles Förderprogramm des Burgenlandkreises aufgenommen worden. In diesem Jahr werde dazu eine Machbarkeitsstudie erstellt, „durch welche am Ende die notwendigen Maßnahmen festgelegt werden“. Allerdings würden dabei natürlich auch die entstehenden Kosten eine Rolle spielen. „Unsererseits haben wir dabei bedacht, dass der Teich entschlämmt wird und die Uferbefestigung sowie der Aussichtspunkt erneuert werden“, so Stadtsprecher Werner. Ansonsten solle der Schwanenteich auch weiterhin so Bestand haben und eben einen naturnahen Lebensraum bieten.