Der Chef der Menüküche Theißen ist verwundert, dass es in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst Kritik am Essen für Kita- und Schulkinder geben soll. Welche Möglichkeiten im Gespräch sind.

Theißen/Droyßig/MZ. - Matthias Taube staunt. Für den Chef der Menüküche Theißen ist es nicht nachvollziehbar, dass sich Eltern, deren Kinder Einrichtungen der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst besuchen, über das dortige Essen beschweren. „Wir beliefern seit über 15 Jahren Kitas und Schulen in der VG. Und bis jetzt habe ich noch keine negative Kritik über Qualität oder Quantität gehört“, sagt der Chef der Menüküche Theißen. Aktuell beliefert sein Unternehmen die Grundschulen in Droyßig und Droßdorf. Früher war das auch in Kretzschau der Fall. Aber nach dem Aus der Gaststätte Tolle Knolle, deren Urlaubsvertretung Taube übernommen hatte, gibt es dort einen anderen Anbieter aus Gera.