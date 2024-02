Zeitz/MZ. - Am Sonntag laden junge Leute der Region zur Jubiläums-Gala 30 Jahre Unicef in Zeitz ein. Drei Jahrzehnte ehrenamtliches Engagement ist ein Grund zum Feiern: Der Oberstufenchor des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Zeitz (GSG), die GSG-Schulband und die Bigband des Christophorusgymnasiums bringen ein Ständchen zum Geburtstag dar. Sie stehen gemeinsam auf der Bühne. Als besondere Gäste werden die Saitlinge & Singers erwartet. Hier kennt man vor allem Bernd Christen von seiner Musikkneipe Sehsong in Bockwitz sowie Sänger und Schauspieler Peter Schneider. Sie präsentieren eigene Songs und Lieder zur Erinnerung an Gundermann.

„Ich freue mich, dass sich so viele junge Leute für Unicef engagieren und über Schulgrenzen hinweg gemeinsam auf der Bühne stehen“, sagt Roland Braune, Leiter des Teams der Unicef-Gruppe Zeitz. Aktuell sind nur noch 40 Karten zu haben. Linnea Bergmann, Alina Hausmann und Magnus Hahn vom GSG freuen sich bereits auf das Event. „Sich selbst zu engagieren und für eine Sache einzusetzen, die eigene Meinung einzubringen, dafür ist die Unicef-Gala eine gute Gelegenheit“, sagt Alina Hausmann, die am GSG zum Team der Schülerzeitung gehört. Es ist also ein Event, welches von jungen Leuten initiiert wurde und zu dem viele junge Besucher kommen. So gibt es circa 110 Aktive. Elftklässler Magnus Hahn ist einer davon und steht auf der Bühne. Er ist Schulsprecher, mit Leib und Seele Musiker, singt im Chor und sitzt in der Band am Klavier. „Wir haben viele Wochen geprobt und fiebern nun unserem Auftritt entgegen“, sagt er.

Im Laufe der Jahre wurde der Oberstufenchor (OSC) des Zeitzer GSG unter der Leitung von Till Malte Mossner und mit Begleitung von Alexander Brembach über die Region hinaus bekannt. Dieses Mal bringt der Chor einige schöne Balladen zu Gehör. Zunächst erklingt Josh Grobans „You raise me up“, so heißt es in der Pressemitteilung. Nachdem der OSC dieses Stück Anfang Januar gemeinsam mit dem Berliner Star-Tenor Björn Casapietra im Rahmen seiner Christmas Love Songs-Tour dargeboten hatte, ist es am Sonntag mit der Hauptpreisträgerin der Arthur-Wolfsohn-Stiftung Mira Hartmann als Solistin und Lena Reinsberger als ihre Duettpartnerin zu hören. Danach gelangt „Someone you loved“, die erste Nummer-eins-Single des britischen Singer-Songwriters Lewis Capaldi, zur Aufführung. In Zeitz wird Marlene Volkhardt als Solistin zu hören sein. Sie ist Schülerin des CJDs Droyßig sowie Führungsstimme und Solistin im Zeitzer Chor. Die Schülerin steht damit beispielhaft für die enge Zusammenarbeit beider Schulen, die am Sonntag in der gemeinsamen Performance zweier Songs gipfeln soll. Des Weiteren wird „I found“ zu hören sein, der bekannteste Song der britischen Indierock-Band Amber Run. Dabei wird Magnus Hahn, der Frontmann der Schulband Mislabeled, das Solo mit seiner kraftvollen Tenorstimme intonieren. Dazu zeigt der OSC eine Bodypercussion. Zum Abschluss des Chor-Auftritts wird „From now on“ aus dem Film „The greatest Showman“ erklingen. Das Solo wird dabei von Esther Harloff dargeboten, der Hauptpreisträgerin der Arthur-Wolfsohn-Stiftung des vergangenen Jahres, die mittlerweile Jura studiert.

Am Ende der ersten Programmhälfte soll es eine besondere Premiere geben: Erstmals performt der Zeitzer Chor zwei Songs gemeinsam mit der Big Band des Christophorusgymnasiums Droyßig unter der Leitung von Schulleiter Stefan Auerswald. So soll es ein gemeinsames Queen-Medley geben. Denn schon seit längerer Zeit gab es die Idee von Chorleiter Till Malte Mossner (GSG Zeitz) und CJD Bigbandleiter Stefan Auerswald (Droyßig) ein gemeinsames Projekt zu gestalten. Auf diese Premiere darf man sich am Sonntag freuen. Auch die Bigband Droyßig zeigt Auszüge ihres Repertoires.

„Wenn es nach mir geht, dürfte es mehr solcher Projekte im Sinne von Unicef geben“, sagt Roland Braune. „Den Reinerlös wollen wir Unicef Deutschland geben. Er soll für Kinder in Katastrophengebieten verwendet werden: Das Besondere bei Unicef ist, dass mit Hilfsgütern wie Lebensmitteln und Zelten direkt vor Ort geholfen wird“, sagt Braune.

Vorverkauf in der Zeitzer Tourist-Information: 9 Euro (7 Euro ermäßigt).